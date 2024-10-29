Происшествия 29.10.2024 в 10:29
В Бурятии три человека попали в больницу из-за гуляющей коровы
Животное спровоцировало крупное ДТП
Текст: Андрей Константинов
Очередное ДТП с пострадавшими, причиной которого стали гуляющие по дороге животные, произошло вечером 28 октября в Селенгинском районе Бурятии.
Как сообщили в ГИБДД, на автодороге Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск 34-летний водитель «Хонды Вигор» сбил корову, после чего совершил лобовое столкновение с автомобилем «Киа Рио».
В результате аварии травмы получили водитель и 66-летняя пассажирка «Хонды», а также 63-летняя женщина-водитель «Киа Рио». Всех их госпитализировали в больницу.
Как сообщили в ГИБДД, на автодороге Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск 34-летний водитель «Хонды Вигор» сбил корову, после чего совершил лобовое столкновение с автомобилем «Киа Рио».
В результате аварии травмы получили водитель и 66-летняя пассажирка «Хонды», а также 63-летняя женщина-водитель «Киа Рио». Всех их госпитализировали в больницу.
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