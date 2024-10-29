Происшествия 29.10.2024 в 10:47
В Бурятии сгорел автомобиль
Водитель получил ожоги
Текст: Андрей Константинов
Накануне вечером в экстренные службы поступило сообщение о возгорании автомобиля в ДНТ «Жаргал» Иволгинского района.
«На момент прибытия пожарных автомобиль был полностью охвачен огнем. Около 7 минут потребовалось огнеборцам для ликвидации возгорания. В результате пожара ожоги ноги получил 66-летний мужчина. От госпитализации он отказался», - рассказали в МЧС Бурятии.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность машины.
Фото: МЧС Бурятии
«На момент прибытия пожарных автомобиль был полностью охвачен огнем. Около 7 минут потребовалось огнеборцам для ликвидации возгорания. В результате пожара ожоги ноги получил 66-летний мужчина. От госпитализации он отказался», - рассказали в МЧС Бурятии.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность машины.
Фото: МЧС Бурятии
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