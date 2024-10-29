В Бурятии сгорел автомобиль

Накануне вечером в экстренные службы поступило сообщение о возгорании автомобиля в ДНТ «Жаргал» Иволгинского района.«На момент прибытия пожарных автомобиль был полностью охвачен огнем. Около 7 минут потребовалось огнеборцам для ликвидации возгорания. В результате пожара ожоги ноги получил 66-летний мужчина. От госпитализации он отказался», - рассказали в МЧС Бурятии.По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность машины.Фото: МЧС Бурятии