Происшествия 29.10.2024 в 11:55
Жительницу Улан-Удэ осудили за убийство матери
Горожанке приговор не понравился, однако смягчить наказание ей не удалось
Текст: Андрей Константинов
Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу жительницы Улан-Удэ, осужденной за убийство матери.
Как сообщили в пресс-службе суда, горожанка и ее мать распивали спиртное вместе со знакомыми. На фоне алкогольного опьянения между женщинами вспыхнула ссора. В её ходе дочь схватила нож и вонзила его в спину матери. От полученной раны та умерла.
Советский райсуд, рассматривающий дело, признал горожанку виновной в причинении смерти матери и приговорил ее к 8,5 годам лишения свободы. Посчитав такое наказание слишком суровым, осужденная подала апелляцию. В жалобе она утверждала, что ножевое ранение нанесла по неосторожности, просила переквалифицировать её действия на менее тяжкий состав преступления и смягчить приговор.
«Рассмотрев жалобу осужденной и проверив материалы уголовного дела, суд апелляционной инстанции признал её доводы несостоятельными. Приговор признан законным и обоснованным, а назначенное наказание – справедливым», - сообщили в Верховном суде Бурятии.
Как сообщили в пресс-службе суда, горожанка и ее мать распивали спиртное вместе со знакомыми. На фоне алкогольного опьянения между женщинами вспыхнула ссора. В её ходе дочь схватила нож и вонзила его в спину матери. От полученной раны та умерла.
Советский райсуд, рассматривающий дело, признал горожанку виновной в причинении смерти матери и приговорил ее к 8,5 годам лишения свободы. Посчитав такое наказание слишком суровым, осужденная подала апелляцию. В жалобе она утверждала, что ножевое ранение нанесла по неосторожности, просила переквалифицировать её действия на менее тяжкий состав преступления и смягчить приговор.
«Рассмотрев жалобу осужденной и проверив материалы уголовного дела, суд апелляционной инстанции признал её доводы несостоятельными. Приговор признан законным и обоснованным, а назначенное наказание – справедливым», - сообщили в Верховном суде Бурятии.
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