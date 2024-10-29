Жительницу Улан-Удэ осудили за убийство матери

Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу жительницы Улан-Удэ, осужденной за убийство матери.Как сообщили в пресс-службе суда, горожанка и ее мать распивали спиртное вместе со знакомыми. На фоне алкогольного опьянения между женщинами вспыхнула ссора. В её ходе дочь схватила нож и вонзила его в спину матери. От полученной раны та умерла.Советский райсуд, рассматривающий дело, признал горожанку виновной в причинении смерти матери и приговорил ее к 8,5 годам лишения свободы. Посчитав такое наказание слишком суровым, осужденная подала апелляцию. В жалобе она утверждала, что ножевое ранение нанесла по неосторожности, просила переквалифицировать её действия на менее тяжкий состав преступления и смягчить приговор.«Рассмотрев жалобу осужденной и проверив материалы уголовного дела, суд апелляционной инстанции признал её доводы несостоятельными. Приговор признан законным и обоснованным, а назначенное наказание – справедливым», - сообщили в Верховном суде Бурятии.