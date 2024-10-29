Происшествия 29.10.2024 в 11:55

Жительницу Улан-Удэ осудили за убийство матери

Горожанке приговор не понравился, однако смягчить наказание ей не удалось
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жительницу Улан-Удэ осудили за убийство матери
Фото: архив Следственного комитета Бурятии
Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционную жалобу жительницы Улан-Удэ, осужденной за убийство матери.

Как сообщили в пресс-службе суда, горожанка и ее мать распивали спиртное вместе со знакомыми. На фоне алкогольного опьянения между женщинами вспыхнула ссора. В её ходе дочь схватила нож и вонзила его в спину матери. От полученной раны та умерла.

Советский райсуд, рассматривающий дело, признал горожанку виновной в причинении смерти матери и приговорил ее к 8,5 годам лишения свободы. Посчитав такое наказание слишком суровым, осужденная подала апелляцию. В жалобе она утверждала, что ножевое ранение нанесла по неосторожности, просила переквалифицировать её действия на менее тяжкий состав преступления и смягчить приговор.

«Рассмотрев жалобу осужденной и проверив материалы уголовного дела, суд апелляционной инстанции признал её доводы несостоятельными. Приговор признан законным и обоснованным, а назначенное наказание – справедливым», - сообщили в Верховном суде Бурятии.
Теги
убийство

Все новости

Жителей Бурятии приглашают отпраздновать День народного единства
29.10.2024 в 12:27
В Бурятии жители села уже несколько дней сидят без тепла
29.10.2024 в 12:25
Как будут работать поликлиники Улан-Удэ в ноябрьские праздники?
29.10.2024 в 12:14
Жительницу Улан-Удэ осудили за убийство матери
29.10.2024 в 11:55
Молодежь Бурятии соревнуется на Фестивале студенческого спорта
29.10.2024 в 11:21
Жители Бурятии напишут Большой этнографический диктант
29.10.2024 в 11:08
В Бурятии сгорел автомобиль
29.10.2024 в 10:47
В Бурятии три человека попали в больницу из-за гуляющей коровы
29.10.2024 в 10:29
На площади Советов началась сборка главной городской ёлки
29.10.2024 в 10:25
Дрейфовавший два месяца в море Михаил Пичугин возвращается в Бурятию
29.10.2024 в 10:14
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 октября

Читайте также
В Бурятии жители села уже несколько дней сидят без тепла
В Татаурово до сих пор полностью не устранили последствия пятничного порыва на теплотрассе
29.10.2024 в 12:25
В Бурятии сгорел автомобиль
Водитель получил ожоги
29.10.2024 в 10:47
В Бурятии три человека попали в больницу из-за гуляющей коровы
Животное спровоцировало крупное ДТП
29.10.2024 в 10:29
В Бурятии загорелась сухая трава по улице Пугачева
Огонь раскинулся на площадь более 1000 квадратных метров
28.10.2024 в 17:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru