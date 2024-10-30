Двух человек сбили на пешеходных переходах в Бурятии

Два наезда на пешеходов зарегистрировали за минувшие сутки в ГИБДД Бурятии.Как сообщили в Госавтоинспекции, первое случилось днем на ул. Ленина в Кяхте. Там на пешеходном переходе 36-летний водитель автомобиля «Тойота Виста» сбил 59-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали в больницу.Схожее происшествие произошло в седьмом часу вечера на ул. Магистральная в Улан-Удэ. Там 30-летняя женщина за рулем «Мицубиси Лансера» на пешеходном переходе сбила 13-летнюю девочку. Школьницу также пришлось госпитализировать.Фото: «Номер один»