Происшествия 30.10.2024 в 11:34

Двух человек сбили на пешеходных переходах в Бурятии

От автомобилистов пострадали женщина и девочка
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Текст: Андрей Константинов
Двух человек сбили на пешеходных переходах в Бурятии
Фото: архив «Номер один»
Два наезда на пешеходов зарегистрировали за минувшие сутки в ГИБДД Бурятии.

Как сообщили в Госавтоинспекции, первое случилось днем на ул. Ленина в Кяхте. Там на пешеходном переходе 36-летний водитель автомобиля «Тойота Виста» сбил 59-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Схожее происшествие произошло в седьмом часу вечера на ул. Магистральная в Улан-Удэ. Там 30-летняя женщина за рулем «Мицубиси Лансера» на пешеходном переходе сбила 13-летнюю девочку. Школьницу также пришлось госпитализировать.

Фото: «Номер один»
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