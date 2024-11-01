Происшествия 01.11.2024 в 09:00
В Бурятии погибшие на пожаре люди сожгли себя сами
Пьяные граждане бросали окурки в мусор
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии сообщил подробности пожара, случившегося ночью 31 октября в дачном товариществе «Авиатор-2». Напомним, там в загоревшемся доме погибли два человека – мужчина и женщина.
Как рассказали в следственном ведомстве, причиной пожара стала неосторожность при курении. Погибшие на пожаре люди на протяжении нескольких дней употребляли спиртное, курили, а окурки бросали в мусор возле печи.
В настоящее время по факту пожара проводится доследственная проверка.
Как рассказали в следственном ведомстве, причиной пожара стала неосторожность при курении. Погибшие на пожаре люди на протяжении нескольких дней употребляли спиртное, курили, а окурки бросали в мусор возле печи.
В настоящее время по факту пожара проводится доследственная проверка.
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