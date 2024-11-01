Жительница Бурятии укусила полицейского

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы села Комсомольское Еравнинского района. Она обвинялась в пьяном вождении и применении насилия в отношении представителя власти.Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в мае 2024 года следственно-оперативная группа районного подразделения полиции выехала для проверки сообщения о скандале, устроенном местным жителем. В ходе разбирательства правоохранители решили задержать агрессивного мужчину. Однако обвиняемая попыталась помешать этому и несколько раз ударила одного из полицейских по голове и телу, после чего укусила его за плечо.Уже после этого инцидента женщина заработала себе еще одну уголовку. В июле 2024 года она, уже имея «административку» за пьяное вождения, вновь села за руль в нетрезвом виде.Рассмотрев материалы дела, суд признал сельчанку виновной по всем обвинениям. По совокупности преступлений ей приговорили к 200 часам обязательных работ и штрафу в размере 20 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.