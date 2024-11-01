Происшествия 01.11.2024 в 09:59

Жительница Бурятии укусила полицейского

Спустя два месяца сельчанка заработала себе еще одну уголовку
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Бурятии укусила полицейского
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы села Комсомольское Еравнинского района. Она обвинялась в пьяном вождении и применении насилия в отношении представителя власти.

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, в мае 2024 года следственно-оперативная группа районного подразделения полиции выехала для проверки сообщения о скандале, устроенном местным жителем. В ходе разбирательства правоохранители решили задержать агрессивного мужчину. Однако обвиняемая попыталась помешать этому и несколько раз ударила одного из полицейских по голове и телу, после чего укусила его за плечо.

Уже после этого инцидента женщина заработала себе еще одну уголовку. В июле 2024 года она, уже имея «административку» за пьяное вождения, вновь села за руль в нетрезвом виде.

Рассмотрев материалы дела, суд признал сельчанку виновной по всем обвинениям. По совокупности преступлений ей приговорили к 200 часам обязательных работ и штрафу в размере 20 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.
Теги
пьяные водители насилие

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