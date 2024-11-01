Происшествия 01.11.2024 в 10:41

Житель Улан-Удэ попал в колонию, где провозгласил себя криминальным лидером

Добром это для него не кончилось
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ попал в колонию, где провозгласил себя криминальным лидером
Фото: архив «Номер один»
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Улан-Удэ. Он обвиняется в экстремистской деятельности.

Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемый придерживался криминальной идеологии АУЕ*, которое признано в России экстремистским и запрещено. В 2022 году мужчина получил срок и попал в колонию-поселение. Там он провозгласил себя криминальным лидером и привлек в свой круг ряд осужденных. С их помощью уголовник даже уже после своего освобождения продолжил поддерживать и распространять в колонии воровские понятия.

Бурная деятельность мужчины попала в поле зрения сотрудников ФСИН и ФСБ. Правоохранители возбудили в отношении него уголовное дело. Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

*Движение АУЕ признано экстремистским и запрещено в России
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экстремизм

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