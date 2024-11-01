В Бурятии за сутки мошенники выудили у граждан свыше 5 миллионов рублей

За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 32 преступления, совершенных с использованием IT-технологий. 13 из них – это взломы портала госуслуг и аккаунтов граждан в соцсетях и мессенджерах.Как сообщили в МВД Бурятии, в общей сложности потерпевшие потеряли 5 миллионов 189 тысяч рублей.Так на уловки мошенников попалась 58-летняя жительница Улан-Удэ. Ей поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась сотрудником больницы и сообщила об истечении срока действия ее медполиса. Под предлогом проверки информации незнакомка убедила горожанку сообщить ей номер СНИЛС. В итоге злоумышленники получили доступ в личный кабинет улан-удэнки на портале госуслуг.На разводку аферистов попался и ученый, автор нескольких научных трудов. Ему позвонил мужчина и, представившись сотрудником онлайн-энциклопедии, предложил внести в нее информацию биографического характера, а также написать статью о его заслугах в сфере научной деятельности. После разговора с аферистом ученый обнаружил, что доступ в личный кабинет на портале госуслуг заблокирован.52-летней жительнице Заиграевского района позвонил лжесотрудник банка и сообщил, что ее сбережения в опасности и нужно перевести деньги на «безопасный счет». В итоге сельчанка аферистам более 140 тысяч рублей.Полицейские призывают жителей Бурятии сохранять бдительность при общении с незнакомцами по телефону и в Интернете.«Помните, никаких «безопасных» счетов и «легких» заработков не существует», - предупреждают в МВД Бурятии.