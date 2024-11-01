Происшествия 01.11.2024 в 10:57

В Бурятии за сутки мошенники выудили у граждан свыше 5 миллионов рублей

На разводку аферистов попался даже ученый
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии за сутки мошенники выудили у граждан свыше 5 миллионов рублей
Фото: архив «Номер один»
За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 32 преступления, совершенных с использованием IT-технологий. 13 из них – это взломы портала госуслуг и аккаунтов граждан в соцсетях и мессенджерах.

Как сообщили в МВД Бурятии, в общей сложности потерпевшие потеряли 5 миллионов 189 тысяч рублей.

Так на уловки мошенников попалась 58-летняя жительница Улан-Удэ. Ей поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась сотрудником больницы и сообщила об истечении срока действия ее медполиса. Под предлогом проверки информации незнакомка убедила горожанку сообщить ей номер СНИЛС. В итоге злоумышленники получили доступ в личный кабинет улан-удэнки на портале госуслуг.

На разводку аферистов попался и ученый, автор нескольких научных трудов. Ему позвонил мужчина и, представившись сотрудником онлайн-энциклопедии, предложил внести в нее информацию биографического характера, а также написать статью о его заслугах в сфере научной деятельности. После разговора с аферистом ученый обнаружил, что доступ в личный кабинет на портале госуслуг заблокирован.

52-летней жительнице Заиграевского района позвонил лжесотрудник банка и сообщил, что ее сбережения в опасности и нужно перевести деньги на «безопасный счет». В итоге сельчанка аферистам более 140 тысяч рублей.

Полицейские призывают жителей Бурятии сохранять бдительность при общении с незнакомцами по телефону и в Интернете.

«Помните, никаких «безопасных» счетов и «легких» заработков не существует», - предупреждают в МВД Бурятии.
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мошенничество

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