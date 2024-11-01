Жителей Бурятии предупреждают об опасности тонкого льда. Тонкий осенний лёд опасен для детей.

- Осенний период – время переменчивой погоды, когда лед на водоемах еще не окреп, но уже может быть опасным. Тонкий, хрупкий лед кажется заманчивой площадкой для игр, но на самом деле таит в себе серьезную угрозу. Несоблюдение элементарных правил безопасности может привести к трагическим последствиям, - говорят спасатели.

Вчера днем спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали на карьер, находящийся в районе села Тулунжа Иволгинского района. По сообщению службы «112», дети бегали по тонкому льду. Прибыв на место, спасатели БРПСС детей на льду не обнаружили. К счастью, в этот раз все обошлось, но такие случаи не редкость.

Спасатели напоминают жителям республики Бурятия о том, что осенний лед опасен! Чтобы избежать несчастных случаев,необходимо:

- Объяснить детям об опасности тонкого льда. Рассказать им, что лед может быть очень хрупким, особенно вблизи берега, около мостов и в местах впадения рек и ручьев;

- Не позволять детям выходить на лед;

- Не оставлять детей одних возле водоемов;

- Важно помнить: дети часто не осознают всю опасность, и их поведение может быть непредсказуемым.

- Не оставляйте детей их без присмотра на ледовой поверхности;

За помощью вы можете обратиться по номеру единой службы спасения «112».

Фото: loon.site