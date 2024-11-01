Происшествия 01.11.2024 в 11:21

По селу Кырен разгуливал местный житель с наркотиками

У мужчины был обнаружен мешок с коноплей
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Текст: Служба информации "Номер один"
По селу Кырен разгуливал местный житель с наркотиками

По селу Кырен в Тункинском районе разгуливал местный житель с наркотиками. Рогсвардейцы обнаружили у мужчины мешок с коноплей и задержали его.

- Вечером в селе Кырен сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили на маршруте патрулирования подозрительного прохожего с признаками опьянения. Мужчина был одет в грязную одежду, при ходьбе шатался. Прохожего росгвардейцы доставили в отдел полиции, -сообщили в Росгвардии.

В ходе осмотра у мужчины под курткой был обнаружен полимерный мешок с высушенной растительной массой с характерным запахом дикорастущей конопли.

Экспертиза показала, что сухая трава является коноплей с наркотическим веществом массой более 300 граммов. По факту незаконного оборота наркотических средств в отношении 34-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.

 

Фото: Номер один

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