В Улан-Удэ сгорел автомобиль

«Пожар был оперативно ликвидирован на площади 6 квадратных метров силами 5 человек личного состава и 1 единицы техники. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.







Автомобиль загорелся сегодня утром на улице Николая Петрова в Улан-Удэ. Как сообщили в МЧС Бурятии, пожарные прибыли на место происшествия через несколько минут после вызова и приступили к тушению.По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность машины.Фото: МЧС Бурятии