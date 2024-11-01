Происшествия 01.11.2024 в 11:31
В Улан-Удэ сгорел автомобиль
Происшествие случилось на улице Николая Петрова
Текст: Андрей Константинов
Автомобиль загорелся сегодня утром на улице Николая Петрова в Улан-Удэ. Как сообщили в МЧС Бурятии, пожарные прибыли на место происшествия через несколько минут после вызова и приступили к тушению.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность машины.
Фото: МЧС Бурятии
«Пожар был оперативно ликвидирован на площади 6 квадратных метров силами 5 человек личного состава и 1 единицы техники. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность машины.
Фото: МЧС Бурятии
Тегипожар