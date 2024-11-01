9-летний ребёнок пострадал на пожаре в Бурятии

Пожар произошел минувшей ночью в ДНТ «Респект» Иволгинского района. Там загорелся пристрой частного дома.«На момент прибытия пожарных деревянный пристрой был охвачен огнём. Возгорание потушили в течение 15 минут на общей площади 10 кв. метров. В доме проживали трое человек, в том числе двое детей. Они эвакуировались самостоятельно. При этом 9-летний ребёнок получил отравление продуктами горения, его госпитализировали», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрической розетки.