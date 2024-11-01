Происшествия 01.11.2024 в 11:50
9-летний ребёнок пострадал на пожаре в Бурятии
Возгорание в доме случилось после замыкания розетки
Текст: Андрей Константинов
Пожар произошел минувшей ночью в ДНТ «Респект» Иволгинского района. Там загорелся пристрой частного дома.
«На момент прибытия пожарных деревянный пристрой был охвачен огнём. Возгорание потушили в течение 15 минут на общей площади 10 кв. метров. В доме проживали трое человек, в том числе двое детей. Они эвакуировались самостоятельно. При этом 9-летний ребёнок получил отравление продуктами горения, его госпитализировали», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрической розетки.
«На момент прибытия пожарных деревянный пристрой был охвачен огнём. Возгорание потушили в течение 15 минут на общей площади 10 кв. метров. В доме проживали трое человек, в том числе двое детей. Они эвакуировались самостоятельно. При этом 9-летний ребёнок получил отравление продуктами горения, его госпитализировали», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрической розетки.
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