Не все водители такси в Бурятии проходят предрейсовый медосмотр. Двух нарушителей в октябре поймали во время рейда от минтранса республики. Их оштрафовали за отсутствие предрейсового медицинского осмотра.

В октябре министерством транспорта Бурятии совместно с госавтоинспекцией проведены 6 рейдов, направленных на профилактику нарушений в сфере легкового такси. В результате два водителя привлечены к административной ответственности за отсутствие обязательного предрейсового медицинского осмотра.



- Рейды проводятся регулярно, специалисты проверяют наличие разрешения на осуществление деятельности такси, путевого листа, предрейсового технического и медосмотра, а также соблюдение требований по размещению шашки, цветографической схемы и т.д.- отметили в минтрансе.

Рейды совместно с УГИБДД МВД по республике Бурятия проходят каждый месяц по утвержденному графику.

Фото: Номер один