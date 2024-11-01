Происшествия 01.11.2024 в 12:16

Не все водители такси в Бурятии проходят предрейсовый медосмотр

Двух нарушителей в октябре поймали во время рейда от минтранса республики
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Текст: Служба информации "Номер один"
Не все водители такси в Бурятии проходят предрейсовый медосмотр

Не все водители такси в Бурятии проходят предрейсовый медосмотр. Двух нарушителей в октябре поймали во время рейда от минтранса республики. Их оштрафовали за отсутствие предрейсового медицинского осмотра.

В октябре министерством транспорта Бурятии совместно с госавтоинспекцией проведены 6 рейдов, направленных на профилактику нарушений в сфере легкового такси. В результате два водителя привлечены к административной ответственности за отсутствие обязательного предрейсового медицинского осмотра.

- Рейды проводятся регулярно, специалисты проверяют наличие разрешения на осуществление деятельности такси, путевого листа, предрейсового технического и медосмотра, а также соблюдение требований по размещению шашки, цветографической схемы и т.д.- отметили в минтрансе.

Рейды совместно с УГИБДД МВД по республике Бурятия проходят каждый месяц по утвержденному графику.

 

Фото: Номер один

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