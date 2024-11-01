Происшествия 01.11.2024 в 12:19

Сельский «инвестор» из Бурятии лишился трех миллионов рублей

Результатом вложений также стал загадочный кредит на его неработающего родственника
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Текст: Андрей Константинов
Сельский «инвестор» из Бурятии лишился трех миллионов рублей
Фото: архив «Номер один»
В полицию Тункинского района Бурятии поступило заявление о крупном мошенничестве. Жертвами аферистов стали сразу два представителя одной семьи.

Как рассказали в МВД Бурятии, еще в августе 49-летний мужчина получил рекламное смс-сообщение от якобы крупной энергетической компании и связался с её менеджером. Тот, рассказав о сути прибыльного заработка, предложил пустить в оборот имеющиеся средства. Находясь в другом регионе в длительной командировке, сельчанин сначала перевел лже-брокеру 300 тысяч рублей, а потом ещё 2,7 миллиона.

Вернувшись домой из командировки, мужчина даже похвастался перед женой удачными инвестициями. В качестве подтверждения он показал супруге скриншот из программы с отражением дохода в размере 6 млн. рублей и добавил, что их надо «вывести».

В начале сентября аферист вновь позвонил своей жертве — по видеосвязи, но с отключенным изображением. Злоумышленник, будто хороший знакомый, интересовался у мужчины его настроением и состоянием дел. А когда разговор зашёл о выводе денежных средств, сообщил, что сделать это через клиента не получится и предложил вывести прибыль через его родственников.

Под руководством афериста сначала жена мужчины, а затем и шурин выполнили ряд операций на своих телефонах: зашли в банковские приложения, перешли во вкладку «Кредиты». Однако злоумышленник резюмировал: через них получить доход не выйдет — у обоих имеются кредиты, а шурин, ко всему прочему, ещё и нигде не работает. Интернет-преступник предложил поискать для вывода денег ещё кого-нибудь из близких, но сельчанин отказался.

После этого псевдо-брокер перестал выходить на связь, а шурин, зайдя в онлайн-банкинг, обнаружил, что на его имя оформлены два кредита на общую сумму более 300 тысяч рублей. При этом кредитные средства на счетах, по его словам, отсутствовали, а в истории переводов не было никаких записей. Он добавил, что никакие коды подтверждения ему не приходили, а личные данные либо документы он никому не давал.

«В настоящее время полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего, организована проверка», - сообщили в МВД Бурятии.
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