В селе Зун-Мурино Тункинского района чуть не сгорел магазин. Причина пожара – короткое замыкание удлинителя.

- Утром внутри магазина «Булаг», расположенного в поселке Зун-Мурино Тункинского района, произошло возгорание удлинителя, к которому были подключены кассовый аппарат и 2 холодильника. Пожарное подразделение в составе 3 человек и 1 единицы техники оперативно потушили огонь в течение 5 минут, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара сгорели прилавок, кассовый аппарат, поврежден один из холодильников. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание удлинителя.

Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает, что ваше имущество и жизнь будут в безопасности, если соблюдать простые правила:

-пользуйтесь только исправным электрооборудованием заводского производства;

-не включайте несколько электрических приборов одновременно;

-своевременно проверяйте состояние электрических проводов;

-не эксплуатируйте электропровода и кабели с видимыми дефектами.

При возникновении очага возгорания необходимо незамедлительно покинуть опасное место и позвонить по телефону «101» или «112».

Фото: РА ГО и ЧС