Происшествия 01.11.2024 в 16:21
Похитителем девочки в Бурятии оказался местный уголовник
Мужчина был не раз судим, но к сексуальным преступлениям отношения не имел
Текст: Андрей Константинов
Сегодня Кабанский райсуд рассмотрит ходатайство следствия о взятии под стражу мужчины, обвиняемого в попытке похищения 14-летней девочки и стрельбе по полицейским из «травмата».
Напомним, резонансное преступление произошло вечером 30 октября в поселке Выдрино. Там неизвестный мужчина преследовал 14-летнюю девочку, потом напал на нее и попытался затащить в свой автомобиль. Однако школьнице удалось вырваться и убежать.
Полицейские быстро установили личность злоумышленника и вскоре обнаружили автомобиль, на котором он передвигался. Однако первая попытка его задержания закончилась провалом.
«Водитель начал скрываться, на неоднократные требования полицейских остановиться и прекратить противоправные действия не реагировал. Он открыл огонь в их сторону и ушел от погони», - рассказали в МВД Бурятии.
Задержать злоумышленника удалось спустя несколько часов. У него изъяли «травмат», которым, к слову, мужчина владел на законных основаниях.
Как выяснил «Номер один», следователи уже допросили подозреваемого, однако от дачи показаний он отказался. Известно, что ему 29 лет, он проживает в Выдрино. Ранее был неоднократно судим, в том числе по тяжким статьям, но сексуальных преступлений в его «послужном списке» не было. Весной этого года мужчина освободился из колонии после очередной отсидки.
Напомним, резонансное преступление произошло вечером 30 октября в поселке Выдрино. Там неизвестный мужчина преследовал 14-летнюю девочку, потом напал на нее и попытался затащить в свой автомобиль. Однако школьнице удалось вырваться и убежать.
Полицейские быстро установили личность злоумышленника и вскоре обнаружили автомобиль, на котором он передвигался. Однако первая попытка его задержания закончилась провалом.
«Водитель начал скрываться, на неоднократные требования полицейских остановиться и прекратить противоправные действия не реагировал. Он открыл огонь в их сторону и ушел от погони», - рассказали в МВД Бурятии.
Задержать злоумышленника удалось спустя несколько часов. У него изъяли «травмат», которым, к слову, мужчина владел на законных основаниях.
Как выяснил «Номер один», следователи уже допросили подозреваемого, однако от дачи показаний он отказался. Известно, что ему 29 лет, он проживает в Выдрино. Ранее был неоднократно судим, в том числе по тяжким статьям, но сексуальных преступлений в его «послужном списке» не было. Весной этого года мужчина освободился из колонии после очередной отсидки.