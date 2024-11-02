Происшествия 02.11.2024 в 09:34

В Бурятии директора МУПа будут судить за мошенничество

Женщина складывала деньги предприятия в свой карман
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии директора МУПа будут судить за мошенничество
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении теперь уже бывшего директора муниципального унитарного предприятия в Кабанском районе. Женщина обвиняется в мошенничестве.

Как сообщили в республиканской прокуратуре, с октября 2022 года по май 2023 года директор ресурсоснабжающего предприятия получила от организаций–потребителей деньги в счет погашения их задолженности по оплате коммунальных услуг. Но в кассу эти средства женщина не внесла, а присвоила себе. Таким образом она похитила 131 тысячу рублей.

Также она получила 40 тысяч рублей от предпринимателя в счет возврата излишне оплаченной суммы по договору поставки оборудования для котельных. Эти деньги женщина также присвоила себе.

В настоящее время уголовное дело направлено в Кабанский райсуд для рассмотрения по существу. На имущество бывшего директора стоимостью 500 тысяч рублей наложен арест.
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мошенничество

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