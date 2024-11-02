В Бурятии директора МУПа будут судить за мошенничество

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении теперь уже бывшего директора муниципального унитарного предприятия в Кабанском районе. Женщина обвиняется в мошенничестве.Как сообщили в республиканской прокуратуре, с октября 2022 года по май 2023 года директор ресурсоснабжающего предприятия получила от организаций–потребителей деньги в счет погашения их задолженности по оплате коммунальных услуг. Но в кассу эти средства женщина не внесла, а присвоила себе. Таким образом она похитила 131 тысячу рублей.Также она получила 40 тысяч рублей от предпринимателя в счет возврата излишне оплаченной суммы по договору поставки оборудования для котельных. Эти деньги женщина также присвоила себе.В настоящее время уголовное дело направлено в Кабанский райсуд для рассмотрения по существу. На имущество бывшего директора стоимостью 500 тысяч рублей наложен арест.