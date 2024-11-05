На перекрестке в центре Улан-Удэ убрали доски

ДТП произошло вчера поздним вечером на перекрёстке улиц Ербанова и Борсоева в Улан-Удэ. Там при повороте у грузовика опрокинулся прицеп с досками. Они рассыпались на проезжую часть, в результате была занята левая полоса в направлении Виадука и обе полосы в направлении пл. Советов. В происшествии никто не пострадал.





Как сообщили в Комитете по транспорту мэрии, доски с дороги начали убирать сегодня утром. На данный момент движение восстановлено.Фото: Комитет по транспорту