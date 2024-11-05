Происшествия 05.11.2024 в 09:21
В Бурятии из-за тёплых полов сгорел дом
Его жильцы успели эвакуироваться
Текст: Андрей Константинов
Пожар произошёл минувшей ночью в селе Нижняя Иволга. Там загорелся жилой дом.
«Огнеборцы потушили возгорание в течение двух часов на общей площади 120 кв.м. К счастью, обошлось без пострадавших: до прибытия пожарных из горящего дома самостоятельно эвакуировались 3 человека. В результате пожара дом полностью сгорел», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание тёплых полов.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«Огнеборцы потушили возгорание в течение двух часов на общей площади 120 кв.м. К счастью, обошлось без пострадавших: до прибытия пожарных из горящего дома самостоятельно эвакуировались 3 человека. В результате пожара дом полностью сгорел», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание тёплых полов.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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