В Бурятии из-за тёплых полов сгорел дом

Пожар произошёл минувшей ночью в селе Нижняя Иволга. Там загорелся жилой дом.«Огнеборцы потушили возгорание в течение двух часов на общей площади 120 кв.м. К счастью, обошлось без пострадавших: до прибытия пожарных из горящего дома самостоятельно эвакуировались 3 человека. В результате пожара дом полностью сгорел», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание тёплых полов.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС