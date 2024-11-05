Происшествия 05.11.2024 в 09:34

В Бурятии на реке утонул рыбак

У него сдулась лодка
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на реке утонул рыбак
Фото: архив «Номер один»
Трагический случай произошел 4 ноября в Кабанском районе Бурятии. Там утонул 61-летний рыбак.

Как рассказали в вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7», происшествие случилось на реке Харауз неподалеку от села Корсаково. Во время установки сетей у мужчины сдулась резиновая лодка. Выбраться из воды он не смог.
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ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

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