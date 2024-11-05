В Бурятии на реке утонул рыбак

Трагический случай произошел 4 ноября в Кабанском районе Бурятии. Там утонул 61-летний рыбак.Как рассказали в вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7», происшествие случилось на реке Харауз неподалеку от села Корсаково. Во время установки сетей у мужчины сдулась резиновая лодка. Выбраться из воды он не смог.