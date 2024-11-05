Происшествия 05.11.2024 в 09:51

В Бурятии школьница лишила отца крупной суммы денег

Девочка поверила мошенникам, обещавшим подарить ей 100 тысяч рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии школьница лишила отца крупной суммы денег
Фото: архив «Номер один»
За минувшие выходные полиция Бурятии зарегистрировала 35 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. 11 из них - взломы портала госуслуг и аккаунтов граждан в соцсетях и мессенджерах.

Как сообщили в МВД Бурятии, в общей сложности граждане отдали аферистам около 1,9 млн рублей.

Так, в Закаменском районе 13-летняя школьница перевела мошенникам 148 тысяч рублей с банковских счетов отца. Злоумышленник написал девочке в сетевой онлайн-игре, что хочет подарить ей 100 тысяч рублей и попросил реквизиты банковского счета. Под влиянием мошенника школьница перевела на счета аферистов деньги сначала с дебетовой, а затем и кредитной карты отца.

Еще одной из жертв мошенников стал 74-летний мужчина. Он увидел рекламу в интернете о том, что любой гражданин может заработать на инвестировании с государственной поддержкой. Перейдя по ссылке, он оставил свой контактный номер. На протяжении четырех месяцев мошенники общались с мужчиной и убедили внести на «инвестиционный счет» более 50 тысяч рублей.
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