В Бурятии водитель попал в больницу после лобового ДТП

ДТП случилось в воскресенье вечером на 132-м км автодороги Улан-Удэ – Кяхта в 5 км от села Поворот. Как сообщил вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел полиции, там столкнулись две иномарки.





По данным ГИБДД, 19-летний водитель «Тойоты Клюгер» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Альфард». В результате аварии водитель «Клюгера» получил травмы, в бессознательном состоянии его госпитализировали в Гусиноозерскую ЦРБ.





Фото: «Селенга-инфо.24/7»