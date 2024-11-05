Происшествия 05.11.2024 в 10:22
В Бурятии водитель попал в больницу после лобового ДТП
19-летний парень на «Клюгере» выехал на встречку
Текст: Андрей Константинов
ДТП случилось в воскресенье вечером на 132-м км автодороги Улан-Удэ – Кяхта в 5 км от села Поворот. Как сообщил вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7» со ссылкой на райотдел полиции, там столкнулись две иномарки.
По данным ГИБДД, 19-летний водитель «Тойоты Клюгер» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Альфард». В результате аварии водитель «Клюгера» получил травмы, в бессознательном состоянии его госпитализировали в Гусиноозерскую ЦРБ.
Фото: «Селенга-инфо.24/7»
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