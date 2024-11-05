Происшествия 05.11.2024 в 10:49

В Улан-Удэ мужчина задолжал полмиллиона из-за старого номера телефона

Им горожанин не пользовался уже 8 лет
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ мужчина задолжал полмиллиона из-за старого номера телефона
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ зарегистрированы очередные случаи, когда мошенники, используя старые номера мобильных телефонов граждан, оформили на их имя кредиты.

Как рассказали в МВД Бурятии, 2 ноября в городскую полицию поступило заявление от 37-летнего вахтовика. От матери он узнал о звонке работников банка, которые интересовались невыплатой им кредитов.

Обратившись в банк, мужчина выяснил, что в мае и июне этого года на его имя были взяты два займа - на 450 тысяч и 100 тысяч рублей, а деньги затем переведены на различные счета. При этом злоумышленник оформил кредиты через мобильное банковское приложение горожанина, привязанное к старому номеру телефона. Им мужчина перестал пользоваться еще 8 лет назад.

В аналогичную ситуацию попала и 28-летняя улан-удэнка — врач одной из больниц. Ей пришло письмо об имеющейся в банке задолженности.

Женщина позвонила на горячую линию банка, где ей объяснили, что в июле этого года на её имя был оформлен кредит на сумму около 480 тысяч рублей. При этом операции провели с помощью абонентского номера, которым горожанка в последний раз пользовалась в марте 2023 года. Взятые в кредит средства также ушли на различные счета.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и, в частности, нынешних владельцев абонентских номеров.

«Принимайте меры по сохранности своих персональных данных. Если вы перестаете пользоваться номером мобильного телефона, то отключайте привязки к личным кабинетам в банковских сервисах, соцсетях, на портале госуслуг и почтовых аккаунтах. Мошенники, заполучив ваш прежний номер телефона, путем несложных манипуляций могут получить доступ к личным кабинетам, где не была произведена смена номера телефона», - предупреждают в МВД Бурятии.
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