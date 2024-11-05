Происшествия 05.11.2024 в 11:16

В Улан-Удэ у иностранца конфисковали автомобиль

Мужчина сначала попался пьяным, а потом ездил без прав
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ у иностранца конфисковали автомобиль
Фото: архив «Номер один»
Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 32-летнего иностранца. Он обвинялся по ч. 1 ст. 264.3 УК РФ (управление автомобилем лицом, лишенным прав, и подвергнутым административному наказанию за езду без прав).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в 2022 году мужчину задержали пьяным за рулем и лишили прав на полтора года. Несмотря на это, иностранец продолжал ездить на автомобиле, за что несколько раз попадал на «административку». В конце концов на мужчину завели уголовное дело.

Рассмотрев материалы дела, суд признал иностранца виновным. Его приговорили к штрафу в размере 150 тысяч рублей. Также суд постановил конфисковать его автомобиль «Ниссан Тиида» в доход государства.

Приговор еще не вступил в законную силу.
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