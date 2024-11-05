В Бурятии нашли тело утонувшего рыбака

«В полутора километрах ниже по течению от Корсаково спасатели обнаружили частично затонувшую резиновую лодку. Тело утонувшего рыбака находилось в воде рядом с лодкой. Спасатели извлекли его из воды и передали сотрудникам полиции», - рассказали в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС.





