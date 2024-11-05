Происшествия 05.11.2024 в 11:27
В Бурятии нашли тело утонувшего рыбака
Оно находилось рядом с его полузатопленной лодкой
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии спасатели Посольского поисково-спасательного подразделения нашли тело 61-летнего рыбака, который 4 ноября утонул на реке Харауз в Кабанском районе.
«На водоемах байкальского региона идет активный ледостав. Появляется первый, нестойкий ледяной покров. Это очень опасное время для посещения водоёмов, берегите себя, будьте бдительны. Особенное внимание уделите детям, не допускайте выход на неокрепший лёд», - предупреждают спасатели.
Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд
«В полутора километрах ниже по течению от Корсаково спасатели обнаружили частично затонувшую резиновую лодку. Тело утонувшего рыбака находилось в воде рядом с лодкой. Спасатели извлекли его из воды и передали сотрудникам полиции», - рассказали в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС.
«На водоемах байкальского региона идет активный ледостав. Появляется первый, нестойкий ледяной покров. Это очень опасное время для посещения водоёмов, берегите себя, будьте бдительны. Особенное внимание уделите детям, не допускайте выход на неокрепший лёд», - предупреждают спасатели.
Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд
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