Происшествия 05.11.2024 в 16:47

В Улан-Удэ юный байкер задавил полицейского

Инспектор получил серьезные травмы
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ юный байкер задавил полицейского
Фото: архив «Номер один»
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка из Улан-Удэ. Он обвиняется в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

Как рассказали в следственном ведомстве, происшествие произошло утром 8 августа. Обвиняемый на мотоцикле Racer ехал с пассажиром по улице Павлова, нарушая правила. Это заметили сотрудники дорожно-патрульной службы. Они попытались остановить байкера.

«Увидев на дороге полицейских, которые подавали сигналы к остановке, обвиняемый наоборот стал ускоряться и на высокой скорости наехал на одного из инспекторов ДПС, причинив потерпевшему повреждения средней тяжести, повлекшие длительное расстройство здоровья. От столкновения мотоцикл потерял равновесие и опрокинулся. Водитель с пассажиром были задержаны на месте происшествия вторым сотрудником полиции», - сообщили в следственном комитете.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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