В Улан-Удэ юный байкер задавил полицейского

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка из Улан-Удэ. Он обвиняется в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.Как рассказали в следственном ведомстве, происшествие произошло утром 8 августа. Обвиняемый на мотоцикле Racer ехал с пассажиром по улице Павлова, нарушая правила. Это заметили сотрудники дорожно-патрульной службы. Они попытались остановить байкера.«Увидев на дороге полицейских, которые подавали сигналы к остановке, обвиняемый наоборот стал ускоряться и на высокой скорости наехал на одного из инспекторов ДПС, причинив потерпевшему повреждения средней тяжести, повлекшие длительное расстройство здоровья. От столкновения мотоцикл потерял равновесие и опрокинулся. Водитель с пассажиром были задержаны на месте происшествия вторым сотрудником полиции», - сообщили в следственном комитете.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.