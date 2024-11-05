Происшествия 05.11.2024 в 16:47
В Улан-Удэ юный байкер задавил полицейского
Инспектор получил серьезные травмы
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка из Улан-Удэ. Он обвиняется в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.
Как рассказали в следственном ведомстве, происшествие произошло утром 8 августа. Обвиняемый на мотоцикле Racer ехал с пассажиром по улице Павлова, нарушая правила. Это заметили сотрудники дорожно-патрульной службы. Они попытались остановить байкера.
«Увидев на дороге полицейских, которые подавали сигналы к остановке, обвиняемый наоборот стал ускоряться и на высокой скорости наехал на одного из инспекторов ДПС, причинив потерпевшему повреждения средней тяжести, повлекшие длительное расстройство здоровья. От столкновения мотоцикл потерял равновесие и опрокинулся. Водитель с пассажиром были задержаны на месте происшествия вторым сотрудником полиции», - сообщили в следственном комитете.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как рассказали в следственном ведомстве, происшествие произошло утром 8 августа. Обвиняемый на мотоцикле Racer ехал с пассажиром по улице Павлова, нарушая правила. Это заметили сотрудники дорожно-патрульной службы. Они попытались остановить байкера.
«Увидев на дороге полицейских, которые подавали сигналы к остановке, обвиняемый наоборот стал ускоряться и на высокой скорости наехал на одного из инспекторов ДПС, причинив потерпевшему повреждения средней тяжести, повлекшие длительное расстройство здоровья. От столкновения мотоцикл потерял равновесие и опрокинулся. Водитель с пассажиром были задержаны на месте происшествия вторым сотрудником полиции», - сообщили в следственном комитете.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.