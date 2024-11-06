В Бурятии тракториста осудили за смертельный наезд

Прибайкальский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.Происшествие случилось 20 июля в ходе заготовки леса в 30 километрах от села Покровка. Как рассказали в прокуратуре Бурятии, двое мужчин ремонтировали гусеничный трактор. Один из них, будучи пьяным, сел в кабину и начал двигаться задним ходом. Не убедившись в безопасности маневра, он по неосторожности наехал отвалом трактора на своего 56-летнего напарника, который сидел на земле. От полученных травм тот скончался на месте.Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.Приговор еще не вступил в законную силу.