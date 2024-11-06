Происшествия 06.11.2024 в 10:13
Жительницу Бурятии отдали под суд за поддельные права
Женщина использовала их, пока не попалась сотрудникам ГИБДД
Текст: Андрей Константинов
Баргузинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы поселка Усть-Баргузин. Она обвинялась в использовании поддельных водительских прав.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в декабре 2023 года женщина, не имеющая прав, незаконно приобрела в интернете поддельное водительское удостоверение. Их она использовала для езды на автомобиле, пока в июле 2024 года её не остановили сотрудники ГИБДД. В предъявленном удостоверении инспектор быстро распознал подделку, и сельчанка стала фигурантом уголовного дела.
Суд признал женщину виновной и приговорил её к 6 месяцам ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в декабре 2023 года женщина, не имеющая прав, незаконно приобрела в интернете поддельное водительское удостоверение. Их она использовала для езды на автомобиле, пока в июле 2024 года её не остановили сотрудники ГИБДД. В предъявленном удостоверении инспектор быстро распознал подделку, и сельчанка стала фигурантом уголовного дела.
Суд признал женщину виновной и приговорил её к 6 месяцам ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.
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