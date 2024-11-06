В Бурятии ищут пропавшую пенсионерку

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 77-летней жительницы Гусиноозерска Елизаветы Федоровой. 5 ноября пенсионерка ушла из дома на ул. Ключевская и не вернулась.рост 160 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серые.голубая короткая куртка, серые брюки, тапочки с красной полосой, желтая кепка.Сообщается, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи.Всех, кто владеет информацией о пропавшей женщине, просят позвонить на телефон горячей линии отряда 8-800-700-54-52, либо на номер 112 или в дежурную часть полиции 8 (30145) 42702.