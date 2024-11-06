Происшествия 06.11.2024 в 11:44
В Бурятии ищут пропавшую пенсионерку
Пожилая женщина нуждается в медицинской помощи
Текст: Андрей Константинов
Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о розыске 77-летней жительницы Гусиноозерска Елизаветы Федоровой. 5 ноября пенсионерка ушла из дома на ул. Ключевская и не вернулась.
Приметы женщины: рост 160 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серые.
Была одета: голубая короткая куртка, серые брюки, тапочки с красной полосой, желтая кепка.
Сообщается, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто владеет информацией о пропавшей женщине, просят позвонить на телефон горячей линии отряда 8-800-700-54-52, либо на номер 112 или в дежурную часть полиции 8 (30145) 42702.
Приметы женщины: рост 160 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серые.
Была одета: голубая короткая куртка, серые брюки, тапочки с красной полосой, желтая кепка.
Сообщается, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто владеет информацией о пропавшей женщине, просят позвонить на телефон горячей линии отряда 8-800-700-54-52, либо на номер 112 или в дежурную часть полиции 8 (30145) 42702.
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