Происшествия 06.11.2024 в 12:15

В Улан-Удэ увеличилось количество пожаров

Главными причинами пожара остаётся неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ увеличилось количество пожаров

В Улан-Удэ увеличилось количество пожаров. Главными причинами пожара остаётся неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении.

За 10 месяцев 2024 года зарегистрировано 1162 пожара, в том числе 223 пожара в жилом секторе. Это на 5 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За этот период погибло 17 человек, получили травмы 34. Показатель смертности увеличился на 2,5 процента по сравнению с прошлым годом.

- Основными причинами пожара остаётся неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. И нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, - отметил председатель Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности Валерий Вильдавский.

Просим горожан соблюдать правила пожарной безопасности. Берегите себя!

Телефоны службы спасения 101 и 112.

 

Фото: Номер один

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