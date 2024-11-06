Происшествия 06.11.2024 в 12:40
В Бурятии росгвардейцы задержали пьяного водителя
Оказалось, что он уже был лишен прав
Текст: Андрей Константинов
Вчера вечером в поселке Кырен сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение о подозрительном автомобиле, за рулем которого находится, предположительно, нетрезвый водитель. Правоохранители приступили к отработке информации.
«Вскоре патруль заметил искомый автомобиль, который двигался с нарушениями правил. Остановив машину, росгвардейцы обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения и задержали его. Нарушителем оказался 50-летний житель Улан-Удэ, его передали прибывшим сотрудникам дорожно-патрульной службы для дальнейшего разбирательства», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Как выяснилось, задержанный мужчина ранее уже был лишен водительских прав сроком на 2,5 года.
Фото: Росгвардия Бурятии
«Вскоре патруль заметил искомый автомобиль, который двигался с нарушениями правил. Остановив машину, росгвардейцы обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения и задержали его. Нарушителем оказался 50-летний житель Улан-Удэ, его передали прибывшим сотрудникам дорожно-патрульной службы для дальнейшего разбирательства», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Как выяснилось, задержанный мужчина ранее уже был лишен водительских прав сроком на 2,5 года.
Фото: Росгвардия Бурятии
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