«Это подлое оскорбление усилий многих людей»

«По предварительным данным, девушка закрылась изнутри и не смогла выйти из туалета. В этот момент её ожидала знакомая. Она смеялась и снимала на камеру, когда подруга в буквальном смысле выламывала дверь. Утром на место выехали специалисты. Они обнаружили, что девушка вырвала проводку, сломала важный датчик и дверь. На данный момент туалет на площади Революции закрыт на ремонт», - рассказали в Комбинате по благоустройству.





Там временем в парке «Кристальный» на днях неизвестные умудрились вырвать установленные менее месяца назад скамейки. Кроме этого, там была повреждена иллюминация.



