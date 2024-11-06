Происшествия 06.11.2024 в 13:23

«Это подлое оскорбление усилий многих людей»

Жители Улан-Удэ громят туалеты и парки
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Текст: Андрей Константинов
«Это подлое оскорбление усилий многих людей»
Сразу два акта вандализма зафиксировали за последние дни работники городских служб в Улан-Удэ. Так, в ночь с 3 на 4 ноября девушка сломала общественный туалет на площади Революции.

«По предварительным данным, девушка закрылась изнутри и не смогла выйти из туалета. В этот момент её ожидала знакомая. Она смеялась и снимала на камеру, когда подруга в буквальном смысле выламывала дверь. Утром на место выехали специалисты. Они обнаружили, что девушка вырвала проводку, сломала важный датчик и дверь. На данный момент туалет на площади Революции закрыт на ремонт», - рассказали в Комбинате по благоустройству.


В учреждении заверили, что виновница погрома будет установлена и понесет ответственность за свои действия.

«Если вы оказались в туалете и не можете самостоятельно открыть дверь, обратитесь в диспетчерскую службу по телефону, указанному внутри туалета», - объяснили в Комбинате по благоустройству.

Там временем в парке «Кристальный» на днях неизвестные умудрились вырвать установленные менее месяца назад скамейки. Кроме этого, там была повреждена иллюминация.


«Каждый сломанный элемент – это не просто акт вандализма, это подлое оскорбление усилий многих людей, которые трудились, чтобы сделать наши парки лучше», - эмоционально прокомментировали происшествие в Дирекции по паркам культуры и отдыха, также пообещав привлечь виновных к ответственности.

Напомним, в конце октября неизвестные бросили женское платье в унитаз в общественном туалете на площади Советов. В результате там произошел засор канализации.

Фото: Комбинат по благоустройству, Дирекция по паркам
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