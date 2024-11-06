Происшествия 06.11.2024 в 14:10

Молодой улан-удэнец «инвестировал» полмиллиона в крипту

Своих денег мужчина больше не увидел
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Текст: Андрей Константинов
Молодой улан-удэнец «инвестировал» полмиллиона в крипту
Фото: архив «Номер один»
В полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратился 26-летний улан-удэнец, работающий машинистом погрузочной машины в добывающей компании. Как сообщили в МВД Бурятии, 9 октября в приложении знакомств в соцсети он познакомился с девушкой, которая рассказала, что занимается торговлей криптовалютой.

Уже на следующий день новая знакомая позвонила парню в мессенджере и предложила поговорить по поводу возможностей заработка на крипте с её другом - «консультантом инвестиционной компании». Звонок лже-консультанта не заставил себя ждать.

Идея получения внушительного дохода под руководством «профессионалов» привлекла горожанина. Скачав по указанию афериста необходимые приложения, он создал, как полагал, «аккаунт» на «бирже по обмену валюты». А затем для начала работы внёс на счёт в сервисе 25 тысяч рублей из собственных накоплений.

Далее связь с ним держал уже другой «менеджер». Позвонив по видео, он сообщил: если клиент хочет увеличить доход, нужно пополнить «инвестсчёт» еще на 300 долларов. Горожанин согласился, и перевел указанную сумму. А спустя неделю сам набрал псевдо-специалиста и предложил внести дополнительно 445 тысяч рублей из личных сбережений.

В конце октября мужчина решил «вывести» прибыль, но его аккаунт в приложениях оказался «заморожен». Улан-удэнец оставил сообщение в сервисе обратной связи и получил ответ: разблокировать счет можно только оплатив страховку. Тогда молодой человек понял, что его обманули.

Как отметили в МВД, горожанин принимал участие в проводимых полицией тематических профилактических мероприятиях и знал о данном способе мошенничества. Но, тем не менее, все равно попался на уловки аферистов.
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