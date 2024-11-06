Происшествия 06.11.2024 в 16:36

В Бурятии вернувшаяся из школы девочка обнаружила убитую мать

Рядом с ее телом спал убийца
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вернувшаяся из школы девочка обнаружила убитую мать
5 ноября в одном из домов в селе Петропавловка Джидинского района произошло убийство женщины. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали её сожителя. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах случившегося.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, днем 5 ноября подозреваемый у себя дома выпивал вместе с сожительницей. В ходе возникшей ссоры он схватил кухонный нож и ударил им в спину женщины. От полученной раны та вскоре скончалась. Ее тело обнаружила дочь, вернувшись после уроков из школы. Убивший женщину сожитель спал рядом и позже был задержан следственно-оперативной группой.

«В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения в убийстве и заключении его под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: Следственный комитет Бурятии

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