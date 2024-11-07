Жительница Улан-Удэ продала авто на запчасти, чтобы избежать конфискации

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 41-летней горожанки, обвиняемой в заведомо ложном сообщении о совершении преступления.Как рассказали в прокуратуре Бурятии, супруг женщины был осужден за пьяное вождение, а машину, на которой он ехал пьяным, суд постановил конфисковать. Чтобы избежать этого, женщина написала заявление в полицию об угоне авто. В действительности же горожанка продала машину на запчасти.Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной и приговорил ее к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.