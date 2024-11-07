Происшествия 07.11.2024 в 10:13

Жительница Улан-Удэ продала авто на запчасти, чтобы избежать конфискации

Полицейским женщина заявила, что машину угнали
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ продала авто на запчасти, чтобы избежать конфискации
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 41-летней горожанки, обвиняемой в заведомо ложном сообщении о совершении преступления.

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, супруг женщины был осужден за пьяное вождение, а машину, на которой он ехал пьяным, суд постановил конфисковать. Чтобы избежать этого, женщина написала заявление в полицию об угоне авто. В действительности же горожанка продала машину на запчасти.

Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной и приговорил ее к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.
Теги
конфискация ложный донос

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