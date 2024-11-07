72-летнего жителя Бурятии осудили за убийство

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 72-летнего жителя Кабанского района, обвиняемого в убийстве.Как рассказали в прокуратуре, в сентябре 2024 года мужчина распивал спиртное со знакомым, с которым ранее сидел в колонии. На фоне опьянения между ними вспыхнул конфликт, перешедший в борьбу. В её ходе обвиняемый схватил нож и ударил им в спину товарища. Очевидцы происшествия вызвали скорую, однако спасти раненого не удалось – он быстро умер.Рассмотрев дело, суд признал пенсионера виновным. Он получил 12 лет колонии особого режима.