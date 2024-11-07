Происшествия 07.11.2024 в 10:58
В Бурятии майор полиции спас односельчан
Супруги крепко спали, когда их дом подожгли
Текст: Андрей Константинов
В МВД Бурятии поступила благодарность от 38-летней жительницы села Подлопатки Мухоршибирского района. За оперативность и своевременную помощь женщина поблагодарила старшего участкового майора полиции Дмитрия Безбородова, который поздним вечером 3 октября вместе с односельчанином Сергеем вызволил её с супругом из горящего дома.
«Если бы они не среагировали так быстро, дом сгорел бы полностью, а вместе с ним и мы. Огромное им спасибо за качественную работу, вызов пожарных, заботу о своих гражданах. Они спасли нас!», - написала сельчанка.
Как рассказали в МВД Бурятии, майор находился дома в отпуске и уже собирался отдыхать, когда ему поступил звонок от местной жительницы. Та сообщила, что горит дом её соседки, а она никак не может дозвониться до неё.
На помощь соседям спешил и проживающий рядом Сергей. Поскольку ворота оказались заперты, мужчины перелезли через забор. Вместе они сначала стучали во входную дверь, но никто не открывал. Тогда дверь попросту выдернули.
Освещая путь фонариками на телефонах, мужчины нашли и разбудили хозяев: семейная чета крепко спала и ничего не подозревала. Спасители помогли им собрать теплую одежду, документы, ценные вещи и вывели на улицу. Потом зашли еще раз убедиться, что в жилище больше никого нет, и вынесли газовые баллончики от портативной плиты.
Чтобы обезопасить соседние участки от возможного возгорания, мужчины разобрали прилегающий к горящему дому забор. Затем, когда приехали пожарные, помогли установить рукава и принялись тушить пожар. Позднее майор приступил к сбору вещественных доказательств, которые могли бы указать на причину возгорания. Напомним, по данным МЧС Бурятии, причиной этого пожара стал поджог.
Как отметили в МВД, Дмитрий Безбородов уже более 16 лет работает участковым. Он – первый, к кому местные жители обращаются за помощью в трудную минуту.
Фото: МВД Бурятии
«Если бы они не среагировали так быстро, дом сгорел бы полностью, а вместе с ним и мы. Огромное им спасибо за качественную работу, вызов пожарных, заботу о своих гражданах. Они спасли нас!», - написала сельчанка.
Как рассказали в МВД Бурятии, майор находился дома в отпуске и уже собирался отдыхать, когда ему поступил звонок от местной жительницы. Та сообщила, что горит дом её соседки, а она никак не может дозвониться до неё.
Участковый сразу позвонил пожарным и выехал на место происшествия. Подъезжая, он увидел, что полыхает угловая часть дома, огонь уже пошёл под кровлю.
На помощь соседям спешил и проживающий рядом Сергей. Поскольку ворота оказались заперты, мужчины перелезли через забор. Вместе они сначала стучали во входную дверь, но никто не открывал. Тогда дверь попросту выдернули.
Освещая путь фонариками на телефонах, мужчины нашли и разбудили хозяев: семейная чета крепко спала и ничего не подозревала. Спасители помогли им собрать теплую одежду, документы, ценные вещи и вывели на улицу. Потом зашли еще раз убедиться, что в жилище больше никого нет, и вынесли газовые баллончики от портативной плиты.
Чтобы обезопасить соседние участки от возможного возгорания, мужчины разобрали прилегающий к горящему дому забор. Затем, когда приехали пожарные, помогли установить рукава и принялись тушить пожар. Позднее майор приступил к сбору вещественных доказательств, которые могли бы указать на причину возгорания. Напомним, по данным МЧС Бурятии, причиной этого пожара стал поджог.
Как отметили в МВД, Дмитрий Безбородов уже более 16 лет работает участковым. Он – первый, к кому местные жители обращаются за помощью в трудную минуту.
Фото: МВД Бурятии
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