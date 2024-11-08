В Улан-Удэ будут судить серийных домушников

В конце декабря 2023 года из колонии освободился 36-летний друг детства злоумышленника, который также отбывал наказание за кражи. Вместе подельники решили продолжить преступный промысел.







Следователи МВД Бурятии завершили расследование уголовных дел в отношении двух жителей Улан-Удэ, обвиняемых в совершении серии краж с проникновением в жилище и умышленном уничтожении и повреждении имущества.Как рассказали в полиции, фигуранты совершали кражи из частных домов в Улан-Удэ, а также обворовали многоквартирный дом в поселке Нижний Саянтуй. Целью злоумышленников становились ювелирные украшения, мелкая бытовая техника, компьютеры, ноутбуки и зарядные устройства. Похищенное имущество они складывали в сумки, которые находили в домах, и пешком уходили с места преступления.Злоумышленники выбирали своей целью дома, стоящие на окраинах улиц, и наблюдали за владельцами. Как только хозяева уходили, обвиняемые проникали в жилища, взламывали окна и двери подручными инструментами, которые находили в оградах.Один из обвиняемых – 38-летний горожанин – ранее сидел в колонии за кражи и освободился из колонии в 2022 году. Первые две кражи мужчина в одиночку. Зимой прошлого года он проник в частные дома в поселке Горького, которые были не заперты.Имущество рецидивисты продавали с рук, сдавали в ломбарды и скупки. Часть ценностей изъята из ломбардов и возвращена законным владельцам.«Личность злоумышленников была установлена сотрудниками уголовного розыска в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. 38-летнему фигуранту предъявлено обвинение по 20 эпизодам противоправной деятельности, его подельнику вменяется 18 эпизодов. Общий ущерб составил почти 2,2 миллиона рублей. Фигуранты отказались добровольно возмещать причиненный ущерб, но признали вину», - рассказали в МВД Бурятии.В настоящее время уголовные дела направлены в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.Фото: МВД Бурятии