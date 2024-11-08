Житель Улан-Удэ погиб в собственной квартире

В Улан-Удэ вечером 7 ноября произошел пожар в многоквартирном жилом доме на станции Дивизионная.«К моменту приезда пожарных горела квартира на первом этаже. В это время из подъезда самостоятельно эвакуировались 5 человек. В ходе проверки помещений, где произошел пожар, было обнаружено тело 60-летнего мужчины без признаков жизни. Загорание оперативно ликвидировали на площади 3 квадратных метров. К тушению привлекались 10 пожарных и 3 единицы техники», - сообщили в МЧС Бурятии.По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении.