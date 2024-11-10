Из роддома - в ледяной поход

В Якутии разгорается скандал с вынужденным переходом только что родившей женщины с младенцем в руках через замерзшую многокилометровую переправу по реке Лена.

Женщину отказались везти таксисты, и она проделала долгий путь самостоятельно, пешком по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Ситуацией заинтересовалась местная прокуратура. Об этом сообщает sakhaday.ru.

В соцсетях Якутии появилась фотография женщины и мужчины, которые пешком переходят замерзшую реку Лена. Мужчина держит воздушные шары, и многие предположили, что пара отважилась на рискованный поход после выписки из роддома.

Позже в соцсетях прошла информация о том, что семья действительно была вынуждена пойти пешим ходом через Лену после выписки из роддома из-за дороговизны такси (2 тысячи рублей).

-Причина такого решения - это то, что легкомоторная подушка, перевозившая людей на другой берег Лены, отказалась везти, так как было всего трое пассажиров. Им было невыгодно везти такое количество людей. Мы долго стояли на берегу в ожидании других пассажиров, но не дождались. Так как беспокоились, что ребенок замерзнет, и торопились, решили перейти реку пешком. А нас выставили бомжами. Дело не в бедности и дороговизне проезда, - прокомментировали герои фотографии.

Таким образом, судя по словам собеседника, суда на воздушной подушке отказались в перевозке из-за недобора пассажиров. Отметим, что конкретное место переправы каналы и собеседники не называют.

Насколько это законно, предстоит разобраться Якутской транспортной прокуратуре, которая сообщила о проверке по информации в тг-канале.

-Установлено, что семья после выписки из роддома с новорожденным ребенком пешком перешла через реку «Лена» от г. Якутска до п. Нижний Бестях. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка деятельности перевозчиков, при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, - такое сообщение появилось в телеграм-канале ведомства.

Напомним что в настоящее время река Лена не имеет мостового перехода и сообщение осуществляется летом паромом. А зимой по замёрзшей ледовой переправе. Возведение моста через реку планируют начать весной 2025 года.

Фото: loon.site