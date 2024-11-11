В Бурятии район обследовали после землетрясения

В Окинском районе Бурятии экстренные службы обследовали здания после землетрясения, случившегося вчера вечером.«Разрушений нет, системы жизнеобеспечения и объекты ЖКХ функционируют в штатном режиме», - сообщили в вайбер чате «Ока-инфо.24/7».Напомним, землетрясение случилось в 20 часов 11 минут 10 ноября. Его эпицентр находился в 10 км юго-восточнее села Орлик. Магнитуда составила 4,8 балла. Подземные толчки ощущались как в самом районе, так и в Иркутской области.Фото: seis-bykl.ru