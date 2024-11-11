Происшествия 11.11.2024 в 09:23
В Бурятии район обследовали после землетрясения
Разрушенных зданий не обнаружено
Текст: Андрей Константинов
В Окинском районе Бурятии экстренные службы обследовали здания после землетрясения, случившегося вчера вечером.
«Разрушений нет, системы жизнеобеспечения и объекты ЖКХ функционируют в штатном режиме», - сообщили в вайбер чате «Ока-инфо.24/7».
Напомним, землетрясение случилось в 20 часов 11 минут 10 ноября. Его эпицентр находился в 10 км юго-восточнее села Орлик. Магнитуда составила 4,8 балла. Подземные толчки ощущались как в самом районе, так и в Иркутской области.
Фото: seis-bykl.ru
«Разрушений нет, системы жизнеобеспечения и объекты ЖКХ функционируют в штатном режиме», - сообщили в вайбер чате «Ока-инфо.24/7».
Напомним, землетрясение случилось в 20 часов 11 минут 10 ноября. Его эпицентр находился в 10 км юго-восточнее села Орлик. Магнитуда составила 4,8 балла. Подземные толчки ощущались как в самом районе, так и в Иркутской области.
Фото: seis-bykl.ru
Тегиземлетрясение