Происшествия 11.11.2024 в 09:23

В Бурятии район обследовали после землетрясения

Разрушенных зданий не обнаружено
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии район обследовали после землетрясения
В Окинском районе Бурятии экстренные службы обследовали здания после землетрясения, случившегося вчера вечером.

«Разрушений нет, системы жизнеобеспечения и объекты ЖКХ функционируют в штатном режиме», - сообщили в вайбер чате «Ока-инфо.24/7».

Напомним, землетрясение случилось в 20 часов 11 минут 10 ноября. Его эпицентр находился в 10 км юго-восточнее села Орлик. Магнитуда составила 4,8 балла. Подземные толчки ощущались как в самом районе, так и в Иркутской области.

Фото: seis-bykl.ru
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