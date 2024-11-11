В Бурятии за сутки убили двух человек и чуть не убили третьего

В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 3 сообщения об особо тяжких преступлениях против личности, сообщили в республиканской прокуратуре. Так в Улан-Удэ произошло убийство, в Прибайкальском районе - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, а в Заиграевском районе - покушение на убийство.«Все подозреваемые установлены», - сообщили в прокуратуре.