Происшествия 11.11.2024 в 09:45
В Бурятии за сутки убили двух человек и чуть не убили третьего
Все подозреваемые в преступлениях установлены
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 3 сообщения об особо тяжких преступлениях против личности, сообщили в республиканской прокуратуре. Так в Улан-Удэ произошло убийство, в Прибайкальском районе - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, а в Заиграевском районе - покушение на убийство.
«Все подозреваемые установлены», - сообщили в прокуратуре.
«Все подозреваемые установлены», - сообщили в прокуратуре.
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