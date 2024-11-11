В Бурятии компанию оштрафовали за взятку

В Бурятии за нарушение антикоррупционного законодательства оштрафовано ООО «Снабмедика». Эта компания реализует медицинские и ортопедические изделия.«Установлено, что в марте 2023 года директор юридического лица передал сотруднику отделения Социального фонда России по Республике Бурятия 100 тысяч рублей за общее покровительство возглавляемой организации при исполнении госконтрактов на поставку технических средств реабилитации для инвалидов», - сообщили в прокуратуре.В отношении компании прокуратура возбудила административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Рассмотрев его, суд оштрафовал фирму на 500 тысяч рублей.По факту получения должностным лицом взятки сейчас расследуется уголовное дело.