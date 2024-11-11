В Бурятии перевернулся и сгорел китайский трактор

Смертельное ДТП случилось в минувшую пятницу в селе Гашей Мухоршибирского района. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на ул. Ткачева перевернулся и загорелся трактор «Ша Фенг» под управлением 35-летнего водителя. В результате аварии тяжелые травмы получила 46-летняя пассажирка трактора, она скончалась в больнице. Как отметили в Госавтоинспекции, прав у водителя трактора не было.







Еще одна авария с участием китайской техники случилась в субботу утром неподалеку от поселка Саган-Нур. Там 42-летний водитель грузовика «Шахман» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «FAW». В аварии пострадал водитель «Шахмана», его госпитализировали с травмами.Фото: ГИБДД Бурятии