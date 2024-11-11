Происшествия 11.11.2024 в 10:48

В Бурятии перевернулся и сгорел китайский трактор

В аварии погибла его пассажирка
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии перевернулся и сгорел китайский трактор
Смертельное ДТП случилось в минувшую пятницу в селе Гашей Мухоршибирского района. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на ул. Ткачева перевернулся и загорелся трактор «Ша Фенг» под управлением 35-летнего водителя. В результате аварии тяжелые травмы получила 46-летняя пассажирка трактора, она скончалась в больнице. Как отметили в Госавтоинспекции, прав у водителя трактора не было.


Еще одна авария с участием китайской техники случилась в субботу утром неподалеку от поселка Саган-Нур. Там 42-летний водитель грузовика «Шахман» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «FAW». В аварии пострадал водитель «Шахмана», его госпитализировали с травмами.

Фото: ГИБДД Бурятии
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