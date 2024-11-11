Происшествия 11.11.2024 в 17:57

В центре Улан-Удэ горожанин расправился с женщиной

Злоумышленник истыкал свою жертву ножом
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Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ горожанин расправился с женщиной
Фото: Следственный комитет Бурятии
Убийство женщины произошло вечером 9 ноября в одном из частных домов в центре Улан-Удэ. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали сожителя горожанки. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.

Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, 9 ноября в течение дня обвиняемый у себя дома распивал спиртное с сожительницей. Вечером между ними возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил кухонный нож и нанес им множество ударов в грудь женщины. От полученных ран та скончалась на месте.

Спустя некоторое время на телефон убитой позвонила её сестра. Мужчина ответил на вызов и рассказал о совершенном преступлении. Родственница сразу сообщила об этом в полицию. К дому приехала следственно-оперативная группа, которая задержала злоумышленника.

«В настоящее время мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о взятии его стражу», - сообщили в следственном ведомстве.
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