В центре Улан-Удэ горожанин расправился с женщиной

Убийство женщины произошло вечером 9 ноября в одном из частных домов в центре Улан-Удэ. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали сожителя горожанки. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, 9 ноября в течение дня обвиняемый у себя дома распивал спиртное с сожительницей. Вечером между ними возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил кухонный нож и нанес им множество ударов в грудь женщины. От полученных ран та скончалась на месте.Спустя некоторое время на телефон убитой позвонила её сестра. Мужчина ответил на вызов и рассказал о совершенном преступлении. Родственница сразу сообщила об этом в полицию. К дому приехала следственно-оперативная группа, которая задержала злоумышленника.«В настоящее время мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о взятии его стражу», - сообщили в следственном ведомстве.