Происшествия 12.11.2024 в 10:08

В Бурятии многодетную мать осудили за смерть соседа

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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии многодетную мать осудили за смерть соседа
Фото: Следственный комитет Бурятии
Мухоршибирский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летней матери троих детей из села Подлопатки, обвиняемой по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Напомним, обвиняемая проживала в частном доме и не платила за свет. Из-за долгов в январе 2017 года энергетики отключили ей электричество. С этого времени женщина неоднократно самовольно подключала жилище к электросетям, используя набросы на линию электропередач. При этом сельчанка не озаботилась надлежащей изоляцией и безопасностью проводов. Конец провода под напряжением она закрепила на стене дома на высоте чуть более метра, будучи уверенной, что в этом месте – палисаднике, огороженном невысоким забором, – «никто не ходит».

2 августа этого года к женщине пришел сосед. 40-летний мужчина случайно прикоснулся к оголенной проводке и мгновенно умер от удара током.

Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной. Её приговорили к полутора годам ограничения свободы, сообщили в пресс-службе Мухоршибирского райсуда.
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