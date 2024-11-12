Происшествия 12.11.2024 в 10:08
В Бурятии многодетную мать осудили за смерть соседа
Наказывать строго женщину не стали
Текст: Андрей Константинов
Мухоршибирский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 39-летней матери троих детей из села Подлопатки, обвиняемой по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Напомним, обвиняемая проживала в частном доме и не платила за свет. Из-за долгов в январе 2017 года энергетики отключили ей электричество. С этого времени женщина неоднократно самовольно подключала жилище к электросетям, используя набросы на линию электропередач. При этом сельчанка не озаботилась надлежащей изоляцией и безопасностью проводов. Конец провода под напряжением она закрепила на стене дома на высоте чуть более метра, будучи уверенной, что в этом месте – палисаднике, огороженном невысоким забором, – «никто не ходит».
2 августа этого года к женщине пришел сосед. 40-летний мужчина случайно прикоснулся к оголенной проводке и мгновенно умер от удара током.
Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной. Её приговорили к полутора годам ограничения свободы, сообщили в пресс-службе Мухоршибирского райсуда.
Напомним, обвиняемая проживала в частном доме и не платила за свет. Из-за долгов в январе 2017 года энергетики отключили ей электричество. С этого времени женщина неоднократно самовольно подключала жилище к электросетям, используя набросы на линию электропередач. При этом сельчанка не озаботилась надлежащей изоляцией и безопасностью проводов. Конец провода под напряжением она закрепила на стене дома на высоте чуть более метра, будучи уверенной, что в этом месте – палисаднике, огороженном невысоким забором, – «никто не ходит».
2 августа этого года к женщине пришел сосед. 40-летний мужчина случайно прикоснулся к оголенной проводке и мгновенно умер от удара током.
Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной. Её приговорили к полутора годам ограничения свободы, сообщили в пресс-службе Мухоршибирского райсуда.
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