Житель Улан-Удэ лишился «Сонаты» и четверти миллиона

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летнего горожанина, обвиняемого в пьяном вождении.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в октябре 2023 года горожанина привлекли к административной ответственности за вождение в пьяном виде и без прав. Несмотря на это, в июле 2024 года мужчина снова выпил и сел за руль «Хендай Сонаты». Автомобиль остановили сотрудники ГИБДД, за повторную пьяную езду в отношении горожанина возбудили уголовное дело.Рассмотрев дело, Октябрьский райсуд Улан-Удэ признал горожанина виновным. Его приговорили к штрафу в размере 240 тысяч рублей, а автомобиль конфисковали в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.