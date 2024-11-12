Происшествия 12.11.2024 в 10:52

Житель Улан-Удэ лишился «Сонаты» и четверти миллиона

Всему виной стала пьяная езда
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ лишился «Сонаты» и четверти миллиона
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летнего горожанина, обвиняемого в пьяном вождении.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в октябре 2023 года горожанина привлекли к административной ответственности за вождение в пьяном виде и без прав. Несмотря на это, в июле 2024 года мужчина снова выпил и сел за руль «Хендай Сонаты». Автомобиль остановили сотрудники ГИБДД, за повторную пьяную езду в отношении горожанина возбудили уголовное дело.

Рассмотрев дело, Октябрьский райсуд Улан-Удэ признал горожанина виновным. Его приговорили к штрафу в размере 240 тысяч рублей, а автомобиль конфисковали в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.
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