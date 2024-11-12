В Улан-Удэ обчистили строителей мемориала Победы

В Улан-Удэ неизвестные проникли в техническое помещение и украли инструменты у подрядчика, который благоустраивает правую часть парка «Мемориал Победы». Как сообщили в Комитете городского хозяйства мэрии, представители подрядной организации сразу подали заявление в полицию. Злоумышленников сейчас ищут.«Просим всех, кто владеет какой-либо информацией о краже, помочь полиции найти злоумышленников. Телефон дежурной части: 8 (3012) 21-02-02», - обратились к горожанам в мэрии.