Происшествия 12.11.2024 в 11:18

В Улан-Удэ обчистили строителей мемориала Победы

Горожан просят помочь найти злоумышленников
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ обчистили строителей мемориала Победы
В Улан-Удэ неизвестные проникли в техническое помещение и украли инструменты у подрядчика, который благоустраивает правую часть парка «Мемориал Победы». Как сообщили в Комитете городского хозяйства мэрии, представители подрядной организации сразу подали заявление в полицию. Злоумышленников сейчас ищут.

«Просим всех, кто владеет какой-либо информацией о краже, помочь полиции найти злоумышленников. Телефон дежурной части: 8 (3012) 21-02-02», - обратились к горожанам в мэрии.
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