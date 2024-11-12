18-летний юноша из Закаменска украл деньги и телефон у своего знакомого. Гаджет он забрал во время совместного распития алкоголя.

- Юноша распивал спиртное в компании в гостях у своего знакомого, а когда тот от выпитого уснул за столом, в отсутствие других собутыльников похитил его телефон. С чужим гаджетом он ушёл домой, а на следующий день решил через мобильный банк проверить баланс на банковском счёте. Обнаружив там 35 тысяч рублей, юноша двумя суммами перевёл деньги себе через приятеля, солгав, ему, что его собственная карта временно неисправна, а нужно забрать долг. Полученные средства он прогулял, - сообщили в полиции.

Потерпевший узнал о пропаже спустя некоторое время, когда хотел обналичить полученную за работу на вахте зарплату, однако денег не оказалось.

Сначала он собственными силами пытался найти виновного, но потом обратился в полицию. Вскоре злоумышленника установили и задержали сотрудники уголовного розыска. Похищенный телефон у него изъят.

Отметим, ранее юноша уже привлекался к уголовной ответственности за похожие преступления.

Уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 и п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, соединены в единое производство и направлены в суд для рассмотрения по существу.





Фото: Номер один