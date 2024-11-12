В Бурятии сгорело 38 центнеров сена

Крупный пожар произошел в улусе Харгана Селенгинского района. Как сообщили в МЧС Бурятии, зам загорелось открыто хранящееся сено.«Пожар уничтожил 38 центнеров. Переход огня на строения удалось не допустить. На месте работали 8 пожарных и 3 единицы техники», - рассказали в МЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.