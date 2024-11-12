Происшествия 12.11.2024 в 11:28
В Бурятии сгорело 38 центнеров сена
Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём
Текст: Андрей Константинов
Крупный пожар произошел в улусе Харгана Селенгинского района. Как сообщили в МЧС Бурятии, зам загорелось открыто хранящееся сено.
«Пожар уничтожил 38 центнеров. Переход огня на строения удалось не допустить. На месте работали 8 пожарных и 3 единицы техники», - рассказали в МЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
«Пожар уничтожил 38 центнеров. Переход огня на строения удалось не допустить. На месте работали 8 пожарных и 3 единицы техники», - рассказали в МЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
Тегипожар